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Суд в Страсбурге рассказал, куда направлены жалобы Украины против России
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    Суд в Страсбурге рассказал, куда направлены жалобы Украины против России

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    Суд в Страсбурге рассказал, куда направлены жалобы Украины против России

    Москва, 9 мая. Страсбургский суд, занимающийся рассмотрением четырех межгосударственных жалоб Украины против России, решил направить эти дела на рассмотрение Большой палаты Суда.

    Об этом говорится в сообщении суда. Отмечается, что Европейский суд по правам человека, который ранее рассматривал четыре заявления Киева против Москвы, отказался от юрисдикции по делам в пользу Большой палаты.

    Как пишет РИА Новости, дела касаются заявлений Киева о якобы имевших место нарушениях Россией «и вооруженными группировками, которые, как утверждается, контролирует Россия».

    Ранее ЕСПЧ заявил, что неисполнение судебных решений на Украине носит системный характер. 

    Суд в Страсбурге рассказал, куда направлены жалобы Украины против России

    Автор: Анна Иванова
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