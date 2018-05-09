Суд в Страсбурге рассказал, куда направлены жалобы Украины против России

Москва, 9 мая. Страсбургский суд, занимающийся рассмотрением четырех межгосударственных жалоб Украины против России, решил направить эти дела на рассмотрение Большой палаты Суда.

Об этом говорится в сообщении суда. Отмечается, что Европейский суд по правам человека, который ранее рассматривал четыре заявления Киева против Москвы, отказался от юрисдикции по делам в пользу Большой палаты.

Как пишет РИА Новости, дела касаются заявлений Киева о якобы имевших место нарушениях Россией «и вооруженными группировками, которые, как утверждается, контролирует Россия».

Ранее ЕСПЧ заявил, что неисполнение судебных решений на Украине носит системный характер.