Кадыров стал первым обладателем новой награды «Даймехкан Турпалхо»



Грозный, 9 мая. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров стал первым обладателем высшей награды чеченского парламента «Даймехкан Турпалхо» (Герой Отечества).

Кадыров получил награду за мужество и отвагу, проявленные «при защите государственности, конституционного строя и правопорядка на территории Чеченской Республики в условиях, сопряженных с риском для жизни, и проявленный героизм». Орден «Даймехкан Турпалхо» был вручен главе Чечни на параде Победы 9 мая. Награду Кадырову вручал председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов.

Напомним, орден «Даймехкан Турпалхо» был учрежден чеченским парламентом 1 марта текущего года.