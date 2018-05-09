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Кадыров стал первым обладателем новой награды «Даймехкан Турпалхо»
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    Кадыров стал первым обладателем новой награды «Даймехкан Турпалхо»

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    Кадыров стал первым обладателем новой награды «Даймехкан Турпалхо»
    Грозный, 9 мая. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров стал первым обладателем высшей награды чеченского парламента «Даймехкан Турпалхо» (Герой Отечества).

    Кадыров получил награду за мужество и отвагу, проявленные «при защите государственности, конституционного строя и правопорядка на территории Чеченской Республики в условиях, сопряженных с риском для жизни, и проявленный героизм». Орден «Даймехкан Турпалхо» был вручен главе Чечни на параде Победы 9 мая. Награду Кадырову вручал председатель парламента Чеченской республики Магомед Даудов.

    Напомним, орден «Даймехкан Турпалхо» был учрежден чеченским парламентом 1 марта текущего года.

    Автор: Дарья Смолина
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