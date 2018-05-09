Джонсон назвал главный вопрос после выхода США из ядерной сделки с Ираном

Лондон, 9 мая. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил об ответственности, которая лежит на США относительно заключения нового ядерного соглашения с Ираном. При этом он подчеркнул, что любой новый документ должен обязательно включать Иран, Китай, Россию и страны в регионе.

Министр напомнил, что накануне президент США Дональд Трамп пообещал совместно с союзниками работать над поиском «настоящего, полноценного и долгосрочного решения иранской ядерной угрозы».

«У меня нет никаких проблем с этой целью», — заявил Джонсон, заметив, что главный вопрос теперь заключается в том, как США предлагают этого достичь.

Он подчеркнул, что теперь, когда Штаты вышли из СВПД, на них лежит ответственность за то, чтобы описать, как именно в Вашингтоне планируют достичь нового согласованного соглашения. «Британия готова поддержать эту задачу, но тем временем мы будем стараться сохранить успехи, достигнутые благодаря СВПД», — добавил он.

Напомним, о выходе из ядерной сделки с Ираном Трамп заявил 8 мая. Он также указал на то, что Штаты восстановят санкций против Ирана. Это займет от 90 до 180 дней. В течение этого времени, как уточнили позже в Минфине США, партнерам Ирана потребуется прекратить ведение бизнеса с этой страной.

Решение Трампа о выходе из СВПД ранее прокомментировали в Тегеране. Так, спикер парламента Ирана заявил об отсутствии у американского лидера «умственных способностей», а депутаты и вовсе сожгли флаг США с криками «Смерть Америке».

В МИД РФ напомнили, что Иран пошел на сделку добровольно, ожидая, что она принесет существенное расширение возможностей для экономического, технологического сотрудничества со всеми странами.

«Однако сейчас мы видим попытки со стороны администрации Трампа все это подвергнуть ревизии и перечеркнуть достигнутое под абсолютно надуманными предлогами», — заявил в интервью РБК замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Мы призываем США воздержаться от опрометчивых шагов и не губить эту сделку», — добавил он.

Соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было достигнуто Тегераном и шестью международными посредниками (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия, - прим. ФАН) в 2015 году. Тогда стороны приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), снимающий с Ирана санкции, наложенные СБ ООН, ЕС и США.