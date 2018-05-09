В ходе суда над Concord Management Вашингтону придется признать вмешательство США в дела других стран

В США состоится заседание по делу российской компании Concord Management, принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, против Соединенных Штатов Америки.

На прошлой неделе специальный прокурор США Роберт Мюллер просил отложить судебное заседание, назначенное на 9 мая, пытаясь обосновывать это невручением повесток ответчикам из России по делу «Агентство Интернет Исследований против США» и ставя под сомнение легитимность полномочий адвокатов Эрика Дубелиера и Кейт Сейкали из компании Reed Smith LLP представлять интересы компании Concord Management и ее владельца.

Судя по заявлениям, которые ранее сделал специальный прокурор США Роберт Мюллер, можно сделать вывод, что он всячески пытался отложить заседание, очевидно, не будучи уверенным в твердости своей позиции и не имея объективных аргументов для ведения разбирательства в суде.

Похоже, офис Мюллера хочет предпринять все возможные действия, чтобы не допустить к защите ответчиков из России профессионалов и специалистов из различных областей. Связано это с тем, что Мюллеру придется в ходе судебных слушаний раскрыть все доказательства, на основании которых 16 февраля 2018 года были выдвинуты обвинения против нескольких российских юридических лиц и 13 физических лиц о вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Адвокаты Эрик Дубелиер и Кейт Сейкали запросили у офиса спецпрокурора Мюллера все доказательства по делу, а также все факты вмешательства США и их агентов в выборные процессы других государств начиная с 1945 года.

Как сообщали крупные американские СМИ, прокурор Мюллер поставлен в тупик — ему либо придется раскрыть запрошенные адвокатами данные, что может открыть «ящик Пандоры», содержащий все факты вмешательства США в дела других государств, либо ему придется отказаться от ранее выдвинутых обвинений о сговоре и вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Надо отметить, что судья Дабни Фридрих, отказав офису спецпрокурора в переносе заседания с 9 мая на более поздний срок, показала что не является марионеткой в руках прокурора Мюллера и Демократической партии, которая всеми способами стремится отомстить действующему президенту США Дональду Трампу, который победил Хиллари Клинтон в 2016 году.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им.Г. В. Плеханова, доктор политических наук Андрей Кошкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сказал, что судья повела себя, как настоящий профессионал.

«Несмотря на все давление, что на нее оказывается со стороны властей, она не отступила от базовых принципов справедливости судебных разбирательств и придерживалась профессиональной этики», — отметил Кошкин

Скорее всего, итогом первого судебного заседания станет признание полномочий адвокатской конторы Reed Smith LLP представлять интересы компании Concord Management и удовлетворение ходатайств адвокатов по раскрытию доказательств и свидетелей обвинения.