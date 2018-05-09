Путин и Нетаньяху надеются найти решения конфликтов на Ближнем Востоке

Москва, 9 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен попытаться найти пути урегулирования конфликтов в Ближневосточном регионе вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Соответствующее заявление было сделано перед началом переговоров в Кремле с Нетаньяху. Как отметил глава российского государства, ситуация в Ближневосточном регионе является очень острой.

«Хочу выразить надежду на то, что нам удастся с Вами не только обсудить, но и поискать решения, которые привели бы к смягчению ситуации, позволили бы найти пути разрешения острых конфликтов», — отметил российский лидер.

Напомним, что Путин, Нетаньяху и лидер Сербии Александр Вучич возложили венки к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль должен продолжить координацию с Россией по вопросам безопасности в Сирии