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Путин и Нетаньяху надеются найти решения конфликтов на Ближнем Востоке
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    Путин и Нетаньяху надеются найти решения конфликтов на Ближнем Востоке

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    Путин и Нетаньяху надеются найти решения конфликтов на Ближнем Востоке

    Москва, 9 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен попытаться найти пути урегулирования конфликтов в Ближневосточном регионе вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Соответствующее заявление было сделано перед началом переговоров в Кремле с Нетаньяху. Как отметил глава российского государства, ситуация в Ближневосточном регионе является очень острой. 

    «Хочу выразить надежду на то, что нам удастся с Вами не только обсудить, но и поискать решения, которые привели бы к смягчению ситуации, позволили бы найти пути разрешения острых конфликтов»,  — отметил российский лидер.

    Напомним, что Путин, Нетаньяху и лидер Сербии Александр Вучич возложили венки к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

    Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль должен продолжить координацию с Россией по вопросам безопасности в Сирии

     

    Автор: Тимур Румянцев
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