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Политика
Милонов о разрыве соглашения с Ираном: Все договоры с США действуют, пока это выгодно Вашингтону
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    Милонов о разрыве соглашения с Ираном: Все договоры с США действуют, пока это выгодно Вашингтону

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    США непорядочны: Милонов ответил на предостережение экс-дипломата об опасности разрыва соглашения с Ираном

    Соединенные Штаты выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года — соглашения по ядерной программе Ирана, соответствующее решение принял американский президент Дональд Трамп 8 мая.

    Бывший американский дипломат Томас Кантримен предупредил, что для США разрыв сделки с Ираном будет чреват: по мнению Кантримена, в будущем Вашингтону будет сложнее договориться с Тегераном о заключении нового договора.

    Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что все договоры, которая та или иная страна заключает с США, не являются равноценными.

    «Эти договоренности преследуют лишь одну цель — обеспечить сиюминутную выгоду на текущий момент для Соединенных Штатов. Все договоры и все соглашения с США будут действовать лишь до тех пор, пока это выгодно Вашингтону. Как только любой договор начинает носить равноценный характер, Соединенные Штаты моментально разрывают сделку. Они непорядочны, они не помнят таких определений, как честь и порядочность.

    Иран пошел на эту сделку, рассчитывая на честный диалог, но на самом деле это была сиюминутная прихоть США. Ни разу Соединенные Штаты не следовали оговоренным ранее правилам. США — это единственная страна, которая демонстрирует закрепленный на государственном уровне неравноценный подход. Они придерживаются идеологии фашистской Германии: «Германия превыше всего». В данном случае превыше всего — интересы США»,  — резюмировал Виталий Милонов.

     

    Автор: Михаил Блинов
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