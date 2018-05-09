Милонов о разрыве соглашения с Ираном: Все договоры с США действуют, пока это выгодно Вашингтону

Соединенные Штаты выходят из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года — соглашения по ядерной программе Ирана, соответствующее решение принял американский президент Дональд Трамп 8 мая.

Бывший американский дипломат Томас Кантримен предупредил, что для США разрыв сделки с Ираном будет чреват: по мнению Кантримена, в будущем Вашингтону будет сложнее договориться с Тегераном о заключении нового договора.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что все договоры, которая та или иная страна заключает с США, не являются равноценными.

«Эти договоренности преследуют лишь одну цель — обеспечить сиюминутную выгоду на текущий момент для Соединенных Штатов. Все договоры и все соглашения с США будут действовать лишь до тех пор, пока это выгодно Вашингтону. Как только любой договор начинает носить равноценный характер, Соединенные Штаты моментально разрывают сделку. Они непорядочны, они не помнят таких определений, как честь и порядочность.