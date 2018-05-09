Вице-премьер Крыма объяснил, почему Западу надо признать полуостров неотъемлемой частью РФ

Симферополь, 9 мая. Заместитель председателя правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, что западным политикам нужно признать — Крым будет неотъемлемой частью Российской Федерации.

Полонский подчеркнул, что присоединение Крыма к Украине никогда не произойдет – «Крым есть, был и будет неотъемлемой частью Российской Федерации». Он отметил, что западные политики страдают «политической близорукостью» и не в состоянии дать трезвую оценку прошедшим события и не умеют смотреть в будущее Крыма.

Ранее специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что РФ может вернуть Крым так же, как она вернула Эстонии, Латвии, Литве независимость, несмотря на то, что данные государства были союзными республиками.

По мнению российского политика, подобные заявления по поводу будущего Крыма – «временное явление». Об этом сообщает РИА Новости.

«Такие господа, которые делают подобные заявления, это все достаточно временное явление даже на западном политическом небосклоне. Они падают так же резко и так же больно бьются о землю, особенно благодаря таким высказываниям, как и взлетают», — подчеркнул Полонский.

Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного референдума. Более 96% избирателей полуострова и 95% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение Крыма с РФ.