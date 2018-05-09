Полиция Одессы после долгой погони задержала машину с флагом СССР

Одесса, 9 мая. В Одессе полиция остановила автомобиль с запрещенной советской символикой. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Одесской области. Полиция опубликовала фотографии задержания жителя Украины с красном флагом, при этом символика на фотографиях замазана.

Отмечается, что полиция заметила на одной из машин символику СССР, которая запрещена на территории Украины. Она пустилась в погоню за автомобилем. На территории Киевского района города машина была остановлена полицией.

Согласно украинским законам, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее сообщалось, что МВД Украины задержало семь человек с советской символикой в День Победы.

Напомним, на Украине с мая 2015 года действует закон. Согласно документу, запрещается «пропаганда советской символики».