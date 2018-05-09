Один в поле воин: житель Львова не побоялся возложить цветы в футболке СССР

Киев, 9 мая. В городе Львов на Марсовом поле мужчина в футболке с надписью «СССР» возложил цветы, не побоявшись местных националистов.

«Это пример как один в поле воин, — сообщил львовянин Павел Хомив в своем блоге. — И не бойтесь националистической различной швали».

По его словам, возложивший цветы пожилой мужчина показывает всем пример.

«Система не сможет наказать его, а если сможет, то это покажет цену этой системе и положит начало конца», — отметил Хомив.

Как сообщает правозащитная группа «Успішна варта» на своей странице в Facebook, на Холме Славы между заместителем главы местной ветеранской организации и националистами произошла словесная перепалка из-за разговоров на русском языке, передает издание «Политнавигатор».

Напомним, ранее замглавы МВД Украины Сергей Яровой сообщил, что за нарушения в ходе празднования Дня Победы в стране было задержано 25 человек.