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Один в поле воин: житель Львова не побоялся возложить цветы в футболке СССР
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    Один в поле воин: житель Львова не побоялся возложить цветы в футболке СССР

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    Один в поле воин: житель Львова не побоялся возложить цветы в футболке СССР

    Киев, 9 мая. В городе Львов на Марсовом поле мужчина в футболке с надписью «СССР» возложил цветы, не побоявшись местных националистов. 

    «Это пример как один в поле воин, — сообщил львовянин Павел Хомив в своем блоге. — И не бойтесь националистической различной швали».

    По его словам, возложивший цветы пожилой мужчина показывает всем пример.

    «Система не сможет наказать его, а если сможет, то это покажет цену этой системе и положит начало конца», — отметил Хомив.

    Как сообщает правозащитная группа «Успішна варта» на своей странице в Facebook, на Холме Славы между заместителем главы местной ветеранской организации и националистами произошла словесная перепалка из-за разговоров на русском языке, передает издание «Политнавигатор».

    Напомним, ранее замглавы МВД Украины Сергей Яровой сообщил, что за нарушения в ходе празднования Дня Победы в стране было задержано 25 человек

    Автор: Тимур Румянцев
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