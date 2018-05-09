Сирия на руинах Дамаска: корреспондент ФАН запечатлел разрушенные боевиками кварталы на юге столицы

Операция Сирийской арабской армии (САА) против «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) на юге Дамаска близится к успешному завершению, однако масштаб разрушений, причиненных террористами южным пригородам, поражает. Очевидно, данным районам удастся полноценно вернуться к мирной жизни еще не скоро. Руины южных предместий Дамаска — на фотографиях спецкорреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии.

В районе Ярмук — главном оплоте ИГИЛ1 на этом направлении — располагается плотная жилая застройка, которая к настоящему времени почти полностью превратилась в череду полуразрушенных зданий, непригодных для жизни. У многих из них отсутствует часть окон и передних стен, из-за чего с улицы можно легко увидеть пустые пространства оставленных жителями комнат.

На улицах — уничтоженные автомашины, часть из которых использовалась террористами ИГ1 в качестве «джихад-мобилей», груды строительного мусора, заржавевшие телевизионные тарелки и многое другое. Узкие проходы между многоквартирными жилыми домами завалены обломками. Это боевики делали намеренно, дабы запечатать свой анклав на юге столицы и предотвратить проникновение сирийских военных и членов вражеских исламистских группировок в данные районы.

Кстати, война с последними как раз и стала основной причиной тех катастрофических разрушений, с которыми столкнулся Южный Дамаск. Изначально Ярмук и соседние пригороды занимали боевики так называемой вооруженной оппозиции, однако в 2015-м году их выбили оттуда прорвавшиеся в Сирию террористы ИГИЛ. Отрядам «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ), Сирийской свободной армии (ССА) и других группировок, однако, все же удалось сохранить под своим контролем юго-восточные районы Бейт Сахм, Ялда и другие. С тех пор и до сегодняшнего дня юг столицы был ареной ожесточенной битвы между исламистами, которые упорно конкурировали друг с другом в борьбе за контроль над этим стратегическим направлением.

В настоящий момент — спустя несколько недель после начала кампании войск САР — ситуация в регионе претерпела значительные изменения. Отряды ССА, «Хайт Тахрир аш-Шам» и их союзники предпочти добровольно сдать свой анклав, а боевики ИГ, отказавшиеся от переговоров, тем временем продолжают терять последние позиции. Сейчас под их контролем остается лишь часть кварталов в пригородах Ярмук и Хаджар Аль-Асвад.

1 Организация запрещена на территории РФ.