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Собчак поздравила россиян с 9 Мая картиной с горой черепов
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    Собчак поздравила россиян с 9 Мая картиной с горой черепов

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    Собчак поздравила россиян с 9 Мая картиной с горой черепов

    Москва, 9 мая. Политик, телеведущая Ксения Собчак необычно поздравила своих подписчиков в социальной сети с Днем Победы. Собчак обратилась к ним в Instagram.

    Телеведущая считает, что в первую очередь, в День Победы необходимо вспоминать о горечи потерь. Политик публиковала пост с картиной «Апофеоз войны», на которой изображена груда черепов.

    По словам Собчак, «русские пережили великую катастрофу и прогнали фашистов». Она напомнила, что в Великой Отечественной войне погибли миллионы людей. Собчак призвала помнить о том горе, которое несет война. Как пишет издание «Дни.ру», в комментариях подписчики поддержали Собчак и разделили ее точку зрения. Другие написали, что не ожидали таких высказываний от журналистки. «Наконец-то адекватный текст за сегодня», — написал один из пользователей.

    Собчак поздравила россиян с 9 Мая картиной с горой черепов

    Автор: Анна Иванова
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