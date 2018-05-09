Собчак поздравила россиян с 9 Мая картиной с горой черепов

Москва, 9 мая. Политик, телеведущая Ксения Собчак необычно поздравила своих подписчиков в социальной сети с Днем Победы. Собчак обратилась к ним в Instagram.

Телеведущая считает, что в первую очередь, в День Победы необходимо вспоминать о горечи потерь. Политик публиковала пост с картиной «Апофеоз войны», на которой изображена груда черепов.

По словам Собчак, «русские пережили великую катастрофу и прогнали фашистов». Она напомнила, что в Великой Отечественной войне погибли миллионы людей. Собчак призвала помнить о том горе, которое несет война. Как пишет издание «Дни.ру», в комментариях подписчики поддержали Собчак и разделили ее точку зрения. Другие написали, что не ожидали таких высказываний от журналистки. «Наконец-то адекватный текст за сегодня», — написал один из пользователей.