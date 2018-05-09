Сирия, 9 мая. Увеличилось число жертв обстрела боевиками ИГ1 жилых районов Дамаска. Возобновились столкновения между ССА** и «Халид ибн Аль-Валид» в Даръа. Бывший ИГИЛовец был задержан в городе Мосул в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают эвакуировать боевиков из Хомса в Идлиб.

«Исламское государство»1: противостоит САА в Сирийской пустыне на западе Дейр-эз-Зора.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с «Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась артобстрелам САА в северной части провинции Хама.

Курды: продолжают столкновения с ИГ в районе населенного пункта Аль-Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Ирака: задержали бывшего смотрителя тюрьмы ИГ в городе Мосул в иракской провинции Ниневия.

Провинция Дамаск

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что в результате обстрела Израилем территорий на юго-западе Дамаска погибли по меньшей мере восемь проасадовских ополченцев-шиитов. Кроме того, сообщается, что число убитых мирных жителей возросло до семи. Об этом сообщает информационное агентство Ynet News. Напомним, накануне вечером израильские ракеты ударили по населенному пункту Аль-Кисва, на окраинах которого базируются иранские отряды, оказывающие поддержку Сирийской арабской армии (САА).

Между тем поступила уточненная информация о количестве гражданских лиц, погибших при взрывах мин, выпущенных террористами «Исламского государства» по городу Дамаск. Как передает интернет-портал Emaan News Center, подконтрольный вооруженной оппозиции, как минимум пять человек были убиты, еще около 20 получили ранения.

Провинция Хомс

В северной части Хомса продолжается эвакуация радикалов вооруженной оппозиции. Как передает на своей странице в социальной сети Twitter военный источник (hamza_780), территорию Растанского котла покинула новая группа боевиков. Исламисты вместе со своими семьями направились в сторону Идлиба на автобусах, предоставленных сирийскими властями. Напомним, значительная часть боевиков была вынуждена согласиться на условия, предложенные российским Центром по примирению враждующих сторон, однако оставшиеся радикалы объединили силы в составе новообразованного формирования «Джейш Аль-Сахаба» и намереваются и дальше противостоять Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Дейр-эз-Зор

Местное агентство новостей DeirEzzor 24 передает, что на юго-востоке Дейр-эз-Зора вновь отмечаются вооруженные стычки между террористами «Исламского государства» и Демократическими силами Сирии**** (SDF). Противники ведут бои в районе населенного пункта Аль-Хаджин. О потерях сторон не сообщается.

Между тем Сирийская арабская армия (САА) и ее союзники продолжают зачищать пустынные территории к западу от стратегического города Меядин. Напомним, в районах Сирийской пустыни все еще скрываются так называемые «спящие ячейки» ИГИЛовцев. Значительную поддержку правительственным подразделениям оказывают сирийские военные самолеты, которые наносят точечные авиаудары по скрытым убежищам группировки. Об этом сообщает информационный портал Al Masdar News.

Провинция Даръа

В юго-западной части региона вновь вспыхнули боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и боевиками подконтрольной «Исламскому государству» группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Военный источник в сети Twitter (jisrtv) передает, что радикалы вооруженной оппозиции обстреляли оборонительные сооружения террористов ИГ недалеко от населенного пункта Джиллен. Сведений о нанесенном ИГИЛовцам уроне пока не поступало. Напомним, ранее у населенного пункта Нава, расположенного в районе линии соприкосновения сил, неизвестными был застрелен один из высокопоставленных главарей «свободной армии». По данным местных активистов, ответственность за нападение лежит на членах «Халид ибн Аль-Валид».

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) и радикалы незаконных вооруженных формирований не прекращают вести перестрелки на севере Хамы. Информационный портал Emaan News Center заявляет, что под огнем артиллерии САР оказались укрепрайоны джихадистов в окрестностях населенных пунктов Аз-Зилакият, Аль-Латамина, Аль-Арбаин, Кафр Зета, Аз-Закят и Хасрая. По данным новостного агентства Masar Press Net обстрелам правительственных войск также подверглись огневые позиции боевиков в районе деревень Аль-Каркур и Аль-Кастун.

Ирак

Иракские вооруженные силы арестовали одного из бывших тюремщиков «Исламского государства» в Мосуле. Террорист был задержан в Шумерском районе в восточной части города. Ему будет предъявлено обвинение в совершении военных преступлений. Известно, что боевик являлся смотрителем в тюрьме в районе Аль-Файсалия, где удерживались невинные граждане Ирака, и долгое время скрывался под видом мирного жителя. Напомним, о взятии Мосула было объявлено 29 июня 2017 года, тем не менее бои продолжались вплоть до середины июля.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)