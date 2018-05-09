Нефть и Китай: эксперт объяснил, почему Трамп разорвал «ядерную сделку» с Ираном

Москва, 9 мая. Истинные причины решения президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке разорвать «ядерную сделку» с Ираном — которую он ранее назвал «самым ужасным соглашением в истории» могут не иметь прямого отношения к иранской ядерной программе. Как считает директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, причины разрыва соглашения могут быть, как это часто бывает с политикой Трампа, чисто экономическими — Вашингтон стремится ослабить позиции Ирана на рынке нефти и поставить под угрозу отмены план Китая «Один пояс — один путь».

«Да, здесь присутствуют очевидные геополитические обстоятельства вместе с давлением на американцев со стороны союзников США на Ближнем Востоке, но именно экономика в этом вопросе играет первую роль», — подчеркнул эксперт.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» политолог отметил, что в данном случае — хотя США и учитывали интересы своих союзников, Израиля и Саудовской Аравии, которые открыто ненавидят Иран — «Вашингтон все-таки во главу угла ставит здесь ряд объективных экономических интересов».

«Введение санкций в отношении Ирана приведет к давлению на глобальный рынок энергоносителей и станет причиной того, что европейские страны не смогут сотрудничать с Тегераном», — напомнил Егорченков.

При этом решение Трампа, несомненно, окажет влияние на европейских союзников США — и в особенности на их взаимоотношения с Штатами, ведь большинство европейских стран, даже полностью лояльная Вашингтону Великобритания, уже заявили о том, что не согласны с расторжением «ядерной сделки» и считают ее главной гарантией того, что в распоряжении Ирана в ближайшее время не окажется ядерного оружия.

«Позиции США и их европейских союзников по этому вопросу не сходятся совершенно, причем попытки Вашингтона склонить их на свою сторону пока не привели к результату», — отметил эксперт.

В случае если европейские страны откажутся выходить из соглашения, они окажутся в сложном положении — ведь им предстоит заявить о том, что они считают, что Иран выполнял условия «ядерной сделки», рискуя попасть под санкции или по крайней мере давление со стороны США — или же ограничить свои контакты с Тегераном.