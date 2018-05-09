Путин с портретом отца возглавил колонну «Бессмертного полка» в Москве

Москва, 9 мая. Президент России Владимир Путин в пятый раз принял участие в шествии «Бессмертного полка». Глава государства прошел вместе с другими участниками акции по Красной площади, держа в руках портрет своего отца.

Ранее он не раз рассказывал, что его отец Владимир Спиридонович Путин, получил тяжелое ранение на Невском пятачке. Его мать пережила блокаду, а старший брат умер от дифтерита в 1942 году.

В этом году вместе с президентом РФ участие в шествии приняли прибывшие в Москву премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Сербии Александр Вучич. Рядом с Путиным шел российский артист Василий Лановой.

Сегодня, выступая на на параде на Красной площади, президент РФ напомнил о важности этой акции. «9 мая объединяет все поколения историей мужества.У каждой семьи свои, родные герои, они живут в наших сердцах, они вместе с нами в рядах «Бессмертного полка», — подчеркнул он.