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Меркель: Германия сохранит свои обязательства по соглашению с Ираном
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    Меркель: Германия сохранит свои обязательства по соглашению с Ираном

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    Меркель: Германия сохранит свои обязательства по соглашению с Ираном

    Берлин, 9 мая. Германия продолжит выполнять свои обязательства по соглашению с Ираном. Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

    «Мы сохраним свои обязательства в рамках этого соглашения и сделаем все для того, чтобы Иран сохранил свои обязательства», — приводит издание BILD слова Меркель.

    Канцлер также отметила, что выход США из ядерной сделки с Ираном является серьезным шагом.

    Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения по ядерной программе Ирана.

    Автор: Дарья Смолина
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