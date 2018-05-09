Меркель: Германия сохранит свои обязательства по соглашению с Ираном

Берлин, 9 мая. Германия продолжит выполнять свои обязательства по соглашению с Ираном. Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы сохраним свои обязательства в рамках этого соглашения и сделаем все для того, чтобы Иран сохранил свои обязательства», — приводит издание BILD слова Меркель.

Канцлер также отметила, что выход США из ядерной сделки с Ираном является серьезным шагом.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения по ядерной программе Ирана.