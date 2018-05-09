Потасовка произошла в украинском Житомире из-за флага с надписью «На Москву»

Киев, 9 мая. Во время мероприятий ко Дню Победы в украинском Житомире произошла потасовка из-за флага с надписью «На Москву». Как пишут украинские СМИ, инцидент произошел во время шествия от площади Победы к Монументу славы.

Отмечается, что участники торжества принесли голубой флаг, на котором было написано «На Москву». Флаг попытались установить на танк — памятник в честь 20-летия победы над фашизмом

Полиция остановила активистов. Позже неизвестный попытался вырвать флаг из рук. Напомним, ранее националисты разбили нос одному из участников «Бессмертного полка» в Киеве. Также радикалы потребовали отмены вечерней программы вещания телеканала «Интер», который поставил в эфирную сетку передачи в честь Дня Победы.