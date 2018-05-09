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Потасовка произошла в украинском Житомире из-за флага с надписью «На Москву»
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    Потасовка произошла в украинском Житомире из-за флага с надписью «На Москву»

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    Потасовка произошла в украинском Житомире из-за флага с надписью «На Москву»

    Киев, 9 мая. Во время мероприятий ко Дню Победы в украинском Житомире произошла потасовка из-за флага с надписью «На Москву». Как пишут украинские СМИ, инцидент произошел во время шествия от площади Победы к Монументу славы.

    Отмечается, что участники торжества принесли голубой флаг, на котором было написано «На Москву». Флаг попытались установить на танк — памятник в честь 20-летия победы над фашизмом

    Полиция остановила активистов. Позже неизвестный попытался вырвать флаг из рук. Напомним, ранее националисты разбили нос одному из участников «Бессмертного полка» в Киеве. Также радикалы потребовали отмены вечерней программы вещания телеканала «Интер», который поставил в эфирную сетку передачи в честь Дня Победы.

    Потасовка произошла в украинском Житомире из-за флага с надписью «На Москву»

    Автор: Анна Иванова
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