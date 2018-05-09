Кабмин ФРГ назвал ключевую тему переговоров Меркель и Путина
Берлин, 9 мая. В правительстве Германии сообщили, что сотрудничество по газу РФ и ФРГ станет одной из ключевых тем переговоров канцлера Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.
«Центральными темами станут двухсторонние отношения, конфликт на Украине, ситуация в Сирии, а также сотрудничество в газовой сфере России и Украины», — заявили в среду в кабмине ФРГ, комментируя предстоящую встречу лидеров в Сочи 18 мая.
Ранее строительную площадку для выхода на берег газопровода «Северный поток — 2» начали подготавливать в немецком городе Лубмин. Здесь расположатся приемный терминал и служебные помещения.
Напомним, поддержание контактов Меркель с Путиным подтвердила представитель правительства ФРГ Ульрика Деммер. По ее слова, канцлер ФРГ находится в постоянном контакте с российским лидером.