Кабмин ФРГ назвал ключевую тему переговоров Меркель и Путина

Берлин, 9 мая. В правительстве Германии сообщили, что сотрудничество по газу РФ и ФРГ станет одной из ключевых тем переговоров канцлера Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.

«Центральными темами станут двухсторонние отношения, конфликт на Украине, ситуация в Сирии, а также сотрудничество в газовой сфере России и Украины», — заявили в среду в кабмине ФРГ, комментируя предстоящую встречу лидеров в Сочи 18 мая.

Ранее строительную площадку для выхода на берег газопровода «Северный поток — 2» начали подготавливать в немецком городе Лубмин. Здесь расположатся приемный терминал и служебные помещения.

Напомним, поддержание контактов Меркель с Путиным подтвердила представитель правительства ФРГ Ульрика Деммер. По ее слова, канцлер ФРГ находится в постоянном контакте с российским лидером.