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Кабмин ФРГ назвал ключевую тему переговоров Меркель и Путина
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    Кабмин ФРГ назвал ключевую тему переговоров Меркель и Путина

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    Кабмин ФРГ назвал ключевую тему переговоров Меркель и Путина

    Берлин, 9 мая. В правительстве Германии сообщили, что сотрудничество по газу РФ и ФРГ станет одной из ключевых тем переговоров канцлера Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.

    «Центральными темами станут двухсторонние отношения, конфликт на Украине, ситуация в Сирии, а также сотрудничество в газовой сфере России и Украины», — заявили в среду в кабмине ФРГ, комментируя предстоящую встречу лидеров в Сочи 18 мая.

    Ранее строительную площадку для выхода на берег газопровода «Северный поток  — 2» начали подготавливать в немецком городе Лубмин. Здесь расположатся приемный терминал и служебные помещения. 

    Напомним,  поддержание контактов Меркель с Путиным подтвердила представитель правительства ФРГ Ульрика Деммер. По ее слова, канцлер ФРГ находится в постоянном контакте с российским лидером.

    Автор: Тимур Румянцев
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