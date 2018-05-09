Меню
Политика
Песков рассказал о встрече Путина с лидером иракских курдов Барзани
Весь мир
Более миллиона человек по всему миру спели «Катюшу» в Сети
Следующая новость
Загрузка...

    Песков рассказал о встрече Путина с лидером иракских курдов Барзани

    163

    Песков рассказал о встрече Путина с лидером иракских курдов Барзани

    Москва, 9 мая. Президент РФ Владимир Путин сегодня провел краткую встречу с лидером иракских курдов — главой регионального правительства Иракского Курдистана Нечирваном Барзани. Об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

    В настоящее время, отметил Песков, Барзани находится в Москве.

    «Это было краткое общение», — охарактеризовал представитель Путина встречу президента с курдским лидером.

    Отметим, Нечирван Барзани - племянник президента Иракского Курдистана Масуда Барзани. Обязанности главы регионального правительства он выполняется с 2010 года. 

    Песков рассказал о встрече Путина с лидером иракских курдов Барзани

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.