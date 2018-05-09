Песков рассказал о встрече Путина с лидером иракских курдов Барзани

Москва, 9 мая. Президент РФ Владимир Путин сегодня провел краткую встречу с лидером иракских курдов — главой регионального правительства Иракского Курдистана Нечирваном Барзани. Об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

В настоящее время, отметил Песков, Барзани находится в Москве.

«Это было краткое общение», — охарактеризовал представитель Путина встречу президента с курдским лидером.

Отметим, Нечирван Барзани - племянник президента Иракского Курдистана Масуда Барзани. Обязанности главы регионального правительства он выполняется с 2010 года.