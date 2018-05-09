Сирия, 9 мая. В результате обстрелов ИГИЛовцами мирных районов Дамаска погибли гражданские лица. «Ан-Нусра»*** организовала взрыв на севере Эс-Сувейды. ВС Ирака предотвратили атаку смертника ИГ1 в провинции Салах Эд-Дин, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по опорным пунктам ИГ на юге от Дамаска; перебросили дополнительные войска в район Эс-Сувейды.

«Исламское государство»1: обстреляло мирные кварталы города Дамаск, погибли гражданские лица; попыталось организовать атаку с участием смертника в иракской провинции Салах Эд-Дин.

Сирийская свободная армия** (ССА): лишилась лидера бригады «Шива Нава» в результате нападения неизвестных на юго-западе Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: взяла на себя ответственность за нападение на САА на юге Даръа; подверглась обстрелам САА на юго-востоке Идлиба; потеряла одного из боевиков на севере провинции Идлиб; организовала взрыв на севере Эс-Сувейды.

ВС Турции: направили военный конвой для строительства пункта наблюдения недалеко от границы между Алеппо и Идлибом.

Провинция Дамаск

Террористы «Исламского государства», отряды которых дислоцируются к югу от Дамаска, возобновили обстрелы жилых районов столицы. Мины, выпущенные ИГИЛовцами, упали в районе площади Марджа. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (markito0171). Кроме того, появилась информация о взрыве, прогремевшем в одном из центральных районов Дамаска. Как передает агентство новостей SANA News, террористы обстреляли здание торгового центра, а также площадь Аль-Майсат. Под ударами погибли по меньшей мере двое мирных жителей, еще 14 гражданских лиц получили ранения. В свою очередь, артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет огонь по военным объектам террористической группировки в квартале Хаджар Аль-Асвад, а также недалеко от лагеря «Аль-Ярмук», передает оппозиционный медиа-портал Masar Press Net.

Провинция Алеппо

Турция направила очередной военный конвой в район границы между провинциями Идлиб и Алеппо. Согласно информации, опубликованной военным источником на странице в сети Twitter (MGhorab3), турецкие военнослужащие и военная техника прибыли в район Ар-Рашидин к западу от столицы провинции для строительства нового наблюдательного пункта. Напомним, Турция наряду с Россией и Ираном является одной из стран-гарантов соблюдения режима прекращения огня, действующего на территории Идлиба. Ранее контрольно-пропускные пункты были установлены по всей границе региона.

Провинция Даръа

Новостной портал Emaan News Center, подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что высокопоставленный лидер бригады «Шива Нава» Сирийской свободной армии (ССА) был убит неизвестными в масках. Атака произошла в районе трассы, пролегающей между населенными пунктами Нава и Шейх Саад. Местные активисты уверены, что нападавшие относились к числу террористов группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность «Исламскому государству». Напомним, на юго-западе региона не прекращается вооруженное противостояние между двумя антиправительственными формированиями.

Между тем джихадисты «Хайят Тахрир Аш-Шам» взяли на себя ответственность за нападение на отряд Сирийской арабской армии (САА), произошедшее два дня назад на юге столицы региона. Как заявляет агентство новостей Al Masdar News со ссылкой на медиа-портал группировки, тогда во время столкновений погибли несколько солдат САА.

Провинция Идлиб

На юго-востоке провинции вновь отмечаются вооруженные стычки между правительственными войсками и радикалами вооруженной оппозиции. Как передает информационное агентство Emaan News Center, под обстрелом военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) оказались военные объекты террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, в районе населенного пункта Аль-Хубейт.

Между тем местные активисты сообщают о том, что в городе Маарет Мисрин произошло нападение на одного из высокопоставленных членов незаконных вооруженных формирований. Неизвестные застрелили одного из боевиков «Ан-Нусры». Предполагается, что к проведению атаки могли быть причастны местные жители, выступающие против господства исламистов в данном районе.

Провинция Эс-Сувейда

Военный источник в социальной сети Twitter (anteebah_alSham) сообщает о том, что боевики коалиции «Тахрир Аш-Шам» организовали взрыв на шоссе близ границы между Эс-Сувейдой и Даръа. Известно, что автомобиль проасадовских ополченческих отрядов подорвался на мине, что привело к гибели как минимум восьми бойцов проправительственных сил. Тот же Twitter-канал передает, что после этого в район авиабазы Аль-Тела, расположенной недалеко от административного центра региона, прибыл иранский военный конвой.

Ирак

Новостное агентство Iraqi News сообщает о том, что иракским вооруженным силам удалось предотвратить атаку террориста-смертника «Исламского государства» в провинции Салах Эд-Дин. По сведениям местных военных источников, боевик намеревался пробраться к контрольно-пропускному пункту иракской армии в районе города Самарра, однако был замечен правительственными силами. Напомним, в декабре прошлого года премьер-министр страны Хайдер Аль-Абади объявил о полном уничтожении ИГИЛ1 в Ираке, однако в пустынных районах до сих пор осуществляют подпольную деятельность так называемые «спящие ячейки» террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)