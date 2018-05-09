«Ряженые, не позорьте форму»: соцсети высмеяли порноактрису и автора песен Бузовой за ролик к 9 Мая

Москва, 9 мая. Бывшая порноактриса Диана Мелисон, рэпер Саша ST, написавший песню Ольги Бузовой «Мало половин» и певица Elvira T сняли ролик ко Дню Победы. Видео и фото со съемок они опубликовали в своих аккаунтах в Instagram.

В тексте песни звучат такие строчки: «Дольше всего в июне ждать весны/ Проще всего придумать себе сны/ Больше всего я бы хотел жить без войны».

По словам Мелисон, в своем проекте они рассказали "трогательную историю молодой девушки,собранной по военным дневникам юных фронтовичек". Однако пользователи в комментариях подвергли артистов резкой критике. При этом многие не стеснялись в выражениях. "Зачем опять ряженые на войне пиарятся ???", "Не позорь форму", - такие записи появились в ответах к сообщениям артистов в Instagram.

Отдельно прошлись пользователи и по накладным ресницам Мелисон, которые, по их мнению, в сочетании с пилоткой выглядят просто дико. Кое-кто припомнил Мелисон ее участие в съемках фильмов для взрослых, назвав участников проекта «эскорт-гарнизоном». А arthurvyborov в ответ на запись девушки о ее впечатлениях от съемок с сарказмом заметил: «после порнороликов сниматься в военных корометражках , это, конечно, нереальный контраст».

Roma_plyaka с иронией поинтересовался у Мелисон от чего именно у нее «стоит ком в горле». «От чего? От идеально выщипанных военных бровей, или наглаженной чистой одежды? Кучка бездарей, как по мне», — подчеркнул он.