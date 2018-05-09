Путин и Совбез РФ глубоко озабочены выходом США из ядерной сделки с Ираном

Москва, 9 мая. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию, связанную с выходом США из сделки по иранской ядерной программе. Об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.

«Из субстантивных вопросов обсуждалась ситуация, возникшая вокруг СВПД (Совместный всеобъемлющий план действии) после объявления Соединенными Штатами о выходе из договоренности по иранскому ядерному досье. Была выражена глубокая озабоченность в связи с подобным решением и в очередной раз акцентирована важность этого документа», — заявил Песков.

Участниками совещания стали премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Государственной думы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, исполняющие обязанности главы администрации Кремля Антон Вайно, министра обороны Сергей Шойгу, министра внутренних дел Владимир Колокольцев, министра иностранных дел Сергей Лавров, главы ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также исполняющий обязанности спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.