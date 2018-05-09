Москва, 9 мая. Перед предстоящими переговорами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с постоянными членами Совбеза РФ и высокопоставленными российского руководства. Особое внимание в ходе обсуждения было уделено ночным авиаударам ВВС Израиля по объектам в Сирии, сообщил исполняющий обязанности пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, в совещании принимали участие многие высокопоставленные лица — в том числе премьер-министр Дмитрий Медведев, руководители обеих палат парламента России, и.о. главы президентской администрации Антон Вайно, глава ФСБ Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также, разумеется, председатель Совбеза РФ Николай Патрушев.

«На совещании также затрагивалась ситуация в Сирии, в том числе ночные авиаудары, нанесенные Израилем. По этой теме состоялся детальный обмен мнениями в связи с предстоящими сегодня переговорами Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху», — сообщил Песков.

Напомним, минувшей ночью Израиль нанес авиаудары по объектам в окрестностях Дамаска. По версии израильской стороны, агрессивные действия осуществляются, чтобы предотвратить усиление сил Ирана в Сирии. Между тем, отправляясь в Москву премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что уверен в необходимости продолжать координацию по Сирии с РФ.