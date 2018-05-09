МВД Украины уточнило количество задержанных во время празднования Дня Победы

Киев, 9 мая. Замглавы МВД Украины Сергей Яровой сообщил, что за нарушения в ходе празднования Дня Победы в стране было задержано 25 человек.

По его словам, среди них один националист — руководитель националистической общественной организации С14, нарушивший общественный порядок, еще 24 нарушили запрет на использование советской символики.

Яровой отметил, что полиция также задержала одну из соорганизаторов акции «Бессмертный полк» в Киеве Елену Бережную. На нее был составлен протокол по статье кодекса об административной ответственности «Использование запрещенной символики».

Стоит отметить, что на Украине с мая 2015 года действует закон, согласно которому запрещается «пропаганда советской символики». Закон также предполагает переименование улиц, названных в честь советских государственных деятелей.