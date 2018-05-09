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МВД Украины уточнило количество задержанных во время празднования Дня Победы
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    МВД Украины уточнило количество задержанных во время празднования Дня Победы

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    МВД Украины уточнило количество задержанных во время празднования Дня Победы

    Киев, 9 мая. Замглавы МВД Украины Сергей Яровой сообщил, что за нарушения в ходе празднования Дня Победы в стране было задержано 25 человек. 

    По его словам, среди них один националист — руководитель националистической общественной организации С14, нарушивший общественный порядок, еще 24 нарушили запрет на использование советской символики.

    Яровой отметил, что полиция также задержала одну из соорганизаторов акции «Бессмертный полк» в Киеве Елену Бережную. На нее был составлен протокол по статье кодекса об административной ответственности «Использование запрещенной символики».

    Стоит отметить, что на Украине с мая 2015 года действует закон, согласно которому запрещается «пропаганда советской символики». Закон также предполагает переименование улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

    Автор: Тимур Румянцев
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