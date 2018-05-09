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Шествие «Бессмертного полка» в Мелитополе завершилось дракой
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    Шествие «Бессмертного полка» в Мелитополе завершилось дракой

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    Шествие «Бессмертного полка» в Мелитополе завершилось дракой

    Киев, 9 мая. Шествие «Бессмертного полка» в украинском городе Мелитополь завершилось дракой. Видео с места событий уже появилось в Сети. Очевидцы заявляют, что «охранявшие порядок» полицейские требовали от участников шествия снять георгиевские ленточки.

    Запись появилась в Twitter микроблогера Baraban. «В Мелитополе на митинге «Бессмертного полка» полицейский требует снять запрещенную символику», — написал он в описании к одному из роликов. Вскоре после этого начинается драка.

    Ранее стало известно о провокациях на акции "Бессмертный полк" в Киеве, где националисты пытались отбирать у участников шествия портреты родственников. Одному киевлянину, заступившемуся за женщину, сломали нос.

    Автор: Алексей Громов
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