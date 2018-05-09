Шествие «Бессмертного полка» в Мелитополе завершилось дракой

Киев, 9 мая. Шествие «Бессмертного полка» в украинском городе Мелитополь завершилось дракой. Видео с места событий уже появилось в Сети. Очевидцы заявляют, что «охранявшие порядок» полицейские требовали от участников шествия снять георгиевские ленточки.

Запись появилась в Twitter микроблогера Baraban. «В Мелитополе на митинге «Бессмертного полка» полицейский требует снять запрещенную символику», — написал он в описании к одному из роликов. Вскоре после этого начинается драка.

В Мелитополе митинг "Бессмертного Полка" закончился дракой: полиция просила снять георгиевские ленты pic.twitter.com/pxpPhrIhvb — Вася Барабаненко (@baraban040867) May 9, 2018

В Мелитополе на митинге "Бессмертного Полка" полицейский требует снять запрещенную символику pic.twitter.com/zDTgSBUo5X — Вася Барабаненко (@baraban040867) May 9, 2018

Ранее стало известно о провокациях на акции "Бессмертный полк" в Киеве, где националисты пытались отбирать у участников шествия портреты родственников. Одному киевлянину, заступившемуся за женщину, сломали нос.