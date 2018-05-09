Власти Юрмалы передумали насчет акции «Бессмертный полк»

Рига, 9 мая. Депутаты городской думы решили разрешить провести акцию «Бессмертный полк» в Юрмале в День Победы. Об этом сообщил организатор акции, руководитель «Объединения против нацизма», бывший депутат самоуправления Юрмалы Янис Кузинс.

Кузинс напомнил, что еще вчера ему был дан отказ на проведение акции «Бессмертный полк» в Юрмале, однако такое решение он «с успехом оспорил» в суде.

«Сегодня я уже получил из Юрмальской думы уведомление, что самоуправление все же не возражает против проведения шествия «Бессмертного полка», — цитирует ТАСС организатора акции.

По его словам, акция-шествие «Бессмертный полк» пройдет с 18.00 до 20.00 по назначенному ранее маршруту — от автовокзала Слоки до местного братского кладбища.

Ранее сообщалось, что Юрмальская дума запретила проводить акцию «Бессмертный полк» в городе. Поводом для отказа стала заявка на проведение мероприятия, которая якобы была подана на один день позже установленных законом сроков.