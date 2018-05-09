«Бессмертный полк» в Донецке собрал более 70 тысяч человек из ДНР, России и Украины

Донецк, 9 мая. Прошедшая сегодня в столице Донецкой народной республики народная акция «Бессмертный полк» собрала более 70 тысяч человек — чтобы принять участие в акции, люди приехали в Донецк не только из различных районов ДНР, но и из России, и даже с контролируемой Киевом территории Донбасса, где украинские власти крайне негативно относятся к возникшему в России празднику.

«По официальным данным, в акции приняли участие около 72 тысяч человек. Среди них — жители различных городов и районов ДНР, подконтрольной Киеву территории Донбасса, Российской Федерации и других стран», — указано в опубликованном «Донецким агентством новостей» сообщении.

Во время шествия участники «Бессмертного полка» несли не только портреты людей, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, но и портреты близких, погибших во время боевых действий в Донбассе.

Шествие «Бессмертного полка» в Донецке прошло после военного парада в честь Дня Победы. По городу прошли различные подразделения Минобороны ДНР и моторизированная колонна, в том числе танки, бронемашины и артиллерия. Наблюдали за парадом более 35 тысяч человек.