Лукашенко объяснил, какими будут отношения РФ и Белоруссии

Минск, 9 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения с Россией после переизбрания Владимира Путина президентом будут нормальными, а их углубление зависит от Москвы.

По его словам, политика Минска в отношении РФ не изменится. Он назвал принципы этой политики «идейными, моральными и духовными». Лукашенко назвал россиян братьями белорусов.

«И мы не собираемся ссориться со своими братьями», — подчеркнул он и добавил, что намерен развивать «нормальные отношения» с Россией.

Как пишет ТАСС, Лукашенко также считает, что Минск и Москва готовы углубить отношения.

«Все зависит от России, насколько Россия сегодня готова, учитывая наши интересы, следовать курсу интеграции», — резюмировал он.

Ранее Лукашенко сообщил, что встретится с Путиным ориентировочно 14 мая.