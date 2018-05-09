Лукашенко объяснил, какими будут отношения РФ и Белоруссии
Минск, 9 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения с Россией после переизбрания Владимира Путина президентом будут нормальными, а их углубление зависит от Москвы.
По его словам, политика Минска в отношении РФ не изменится. Он назвал принципы этой политики «идейными, моральными и духовными». Лукашенко назвал россиян братьями белорусов.
«И мы не собираемся ссориться со своими братьями», — подчеркнул он и добавил, что намерен развивать «нормальные отношения» с Россией.
Как пишет ТАСС, Лукашенко также считает, что Минск и Москва готовы углубить отношения.
«Все зависит от России, насколько Россия сегодня готова, учитывая наши интересы, следовать курсу интеграции», — резюмировал он.
Ранее Лукашенко сообщил, что встретится с Путиным ориентировочно 14 мая.