Радикалы, блокирующие телеканал «Интер» в Киеве, расправились с вывеской

Киев, 9 мая. Украинские радикалы совершили нападение на руководителя представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева. Как стало известно, националисты облили главу российского представительства зеленкой.

В настоящее время радикалы пикетируют офис телеканала «Интер» в украинской столице после заявлений ведущих праздничного концерта ко Дню Победы. Так, националисты раскрасили большую вывеску канала в желто-синий цвет (цвет флага Украины), а также обклеили все стены офиса листовками. Кроме того, несколько десятков радикалов вооружены ножами.

В настоящее время на месте дежурят полицейские, передает РИА Новости.

Напомним, ранее заместитель главы Россотрудничества Георгий Мурадов заявил, что нападение украинских радикалов на Воробьева приравнивается к выпаду против Российской Федерации.