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В Польше начали расследование против «Газпрома» из-за «Северного потока-2»
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    В Польше начали расследование против «Газпрома» из-за «Северного потока-2»

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    В Польше начали расследование против «Газпрома» из-за «Северного потока-2»

    Варшава, 9 мая. Управление по охране конкуренции и потребителей в Польше начало антимонопольное расследование в отношении «Газпрома» и других акционеров, которые участвуют в строительстве «Северного потока – 2».

    Об этом говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что управление инициировало расследование против «Газпрома» и пяти международных компаний, ответственных за финансирование газопровода «Северный поток – 2».

    Как отмечается в сообщении, управление подозревают их в том, что несмотря на отзыв заявки, они вместе реализуют проект, финансируя это предприятие.

    Напомним, «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

    В Польше начали расследование против «Газпрома» из-за «Северного потока-2»

    Автор: Анна Иванова
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