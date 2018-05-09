В Польше начали расследование против «Газпрома» из-за «Северного потока-2»

Варшава, 9 мая. Управление по охране конкуренции и потребителей в Польше начало антимонопольное расследование в отношении «Газпрома» и других акционеров, которые участвуют в строительстве «Северного потока – 2».

Об этом говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что управление инициировало расследование против «Газпрома» и пяти международных компаний, ответственных за финансирование газопровода «Северный поток – 2».

Как отмечается в сообщении, управление подозревают их в том, что несмотря на отзыв заявки, они вместе реализуют проект, финансируя это предприятие.

Напомним, «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.