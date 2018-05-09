Четырех человек задержали на акции «Бессмертный полк» в Одессе за поддержку Путина и Донбасса

Киев, 9 мая. Сотрудники полиции задержали четырех участников акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом шествия «Бессмертный полк», в Одессе. Причиной задержания стали высказывания в поддержку президента России Владимира Путина и Донбасса, а также ношение запрещенных на Украине георгиевских лент. Об этом сообщает издание «Думская».

Во время акции «Никто не забыт, ничто не забыто» люди несут фотографии свои родственников, которые принимали участие во Второй мировой войне. По информации местного издания, на акцию пришли порядка тысячи человек. Люди идут с флагами Одессы и портретами своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне.

«Участника акции «Бессмертный полк» в Одессе задержали за славословия Путину… Некоторые участники акции скандируют «Донбасс, мы с тобой», «Одесса — город-герой», «Одесса — русский город» и даже «Слава президенту Путину». Одного из кричавших задержала полиция», — сообщает издание.

Как стало известно, двух человек задержали за хулиганство, в том числе за высказывания «Донбасс, мы с тобой» и «Слава президенту Путину», других двух — за ношение георгиевских лент.

При этом на странице полиции Одесской области в социальной сети Facebook сообщается, что массовые мероприятия в Одессе проходят спокойно.