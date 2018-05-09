Сирия добивает ИГ на юге Дамаска: корреспондент ФАН запечатлел удар САА по объектам террористов

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Дамаске продолжает освещать ситуацию в южных пригородах столицы. На этот раз наш репортер побывал на позициях Сирийской арабской армии (САА), где развернуто тяжелое вооружение, поддерживающее атаки штурмовых групп правительственных войск САР. Эксклюзивные снимки — в материале ФАН.

На вооружении САА на этом направлении имеются танки, ракетные системы залпового огня «Голан», зенитные самоходные установки «Шилка» и другая техника. Используя данные средства, военнослужащие правительственных сил наносят точечные удары по оружейным складам, командным пунктам, местам скопления террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и другим их военным объектам в районах Ярмук и Хаджар Аль-Асвад на юге столицы.

Корреспонденту ФАН удалось запечатлеть момент обстрела сирийской армией одного из пунктов управления ИГ1 на окраине Дамаска. Для этого использовались РСЗО «Голан». Удар был нанесен в соответствии с недавно полученными разведывательными данными и пришелся точно по цели. Сведения о причиненном джихадистам уровне в настоящий момент выясняются.

Стартовавшая в этом районе несколько недель назад освободительная операция войск САР против ИГ уже близится к завершению. Территориальный анклав боевиков на этом направлении существенно уменьшился в площади, потеряв значительную часть пригорода Хаджар Аль-Асвад и район Аль-Кадам.

Ранее на южной окраине Дамаска также базировались бандгруппы «Джейш Аль-Ислам», «Хайят Тахрир аш-Шам» и Свободной сирийской армии (ССА), однако они покинули данные территории после переговоров с представителями российского Центра по примирению сторон и сирийского правительства. Отряды так называемой вооруженной оппозиции были вывезены на север провинции Алеппо, а также в Идлиб и Даръа, где пока сохраняются анклавы боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.