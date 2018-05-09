Песков рассказал о реакции Путина на инцидент с ветераном, которого оттолкнула охрана

Москва, 9 мая. После парада Победы на Красной площади президент Российской Федерации Владимир Путин заметил, как его охрана пытается оттеснить ветерана, и вмешался. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, данный инцидент является случайностью.

Он отметил, что заметив произошедшее, Владимир Владимирович пожал руку ветерану и пригласил его возложить цветы.

«Это, конечно же, была непреднамеренная случайность, — сказал представитель Кремля радиостанции «Говорит Москва». — Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь».

Напомним, Путин решительно пресек возникшую по дороге неловкую ситуацию, направляясь вместе с высокопоставленными иностранными гостями к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Кроме того, Путин также поднял пригласительный билет на парад, который обронила одна из приглашенных на Красную площадь ветеранов Великой Отечественной войны.