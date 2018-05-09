Хмеймим, 9 мая. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось эксклюзивное видео с парада Победы, который был проведен сегодня на авиабазе ВКС РФ в Сирии «Хмеймим».

На видеозаписи российские военнослужащие с георгиевскими лентами на груди едут на военной технике, используемой ВС РФ в Сирии. Кроме того, показан марш российских военнослужащих в парадной форме.

Как сообщает корреспондент ФАН, парадные мероприятия в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошли с участием военных Сирийской арабской армии.