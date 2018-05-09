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ФАН публикует видео парада Победы на авиабазе ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии
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    ФАН публикует видео парада Победы на авиабазе ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии

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    ФАН публикует видео парада Победы на авиабазе ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии

    Хмеймим, 9 мая. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось эксклюзивное видео с парада Победы, который был проведен сегодня на авиабазе ВКС РФ в Сирии «Хмеймим». 

    На видеозаписи российские военнослужащие с георгиевскими лентами на груди едут на военной технике, используемой ВС РФ в Сирии. Кроме того, показан марш российских военнослужащих в парадной форме.

    Как сообщает корреспондент ФАН, парадные мероприятия в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошли с участием военных Сирийской арабской армии.

    «Годовщина победы в данном году совпала с великими победами сирийской армии и союзников — в особенности в окрестностях столицы, Дамаска, — пишет сирийский корреспондент. — Российские и сирийские войска решительно искореняют неонацизм, который представляет собой террористические организации и те, кто стоит за войной в Сирии».

     

    Автор: Мохамад Жарбуа
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