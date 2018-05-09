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Новейшие Су-57 и МиГ-31 с «Кинжалами» пролетели над Москвой: в Сети появилось видео авиапарада 9 Мая
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    Новейшие Су-57 и МиГ-31 с «Кинжалами» пролетели над Москвой: в Сети появилось видео авиапарада 9 Мая

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    Новейшие Су-57 и МиГ-31 с «Кинжалами» пролетели над Москвой: в Сети появилось видео авиапарада 9 Мая

    Москва, 9 мая. Видео полета новейшей авиации над Красной площадью в Москве появилось в Сети. В воздушной части парада 9 мая приняли участие 75 самолетов и вертолетов. Впервые в нем приняли участие истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

    Как сообщалось ранее, авиапарад открыл вертолет Ми-26. затем первыми над Красной площадью пролетели вертолеты Ми-8, Ми-24П, Ми-28Н и Ка-52.

    Продемонстрировали зрителям стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3. Москвичи и гости столицы оценили самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ и МиГ-29.

    Новейшие Су-57 и МиГ-31 с «Кинжалами» пролетели над Москвой: в Сети появилось видео авиапарада 9 Мая

    Новейшие Су-57 и МиГ-31 с «Кинжалами» пролетели над Москвой: в Сети появилось видео авиапарада 9 Мая

    Новейшие Су-57 и МиГ-31 с «Кинжалами» пролетели над Москвой: в Сети появилось видео авиапарада 9 Мая

    Кроме того, они смогли впервые увидеть новейшие истребители Су-57 и  МиГ-31с ракетным комплексом «Кинжал».

    Напомним, всего в параде участвовали 33 парадных расчета — более 13 тысяч военнослужащих, а также 159 единиц техники и 75 самолетов и вертолетов, стоящих на вооружении ВКС РФ.  Командовал парадом генерал-полковник Олег Салюков.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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