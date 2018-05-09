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Более шести тысяч человек прошли в колонне «Бессмертного полка» в Ереване
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    Более шести тысяч человек прошли в колонне «Бессмертного полка» в Ереване

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    Более шести тысяч человек прошли в колонне «Бессмертного полка» в Ереване

    Ереван, 9 мая. Более шести тысяч жителей столицы Армении прошли в колонне с портретами ветеранов Великой Отечественной войны в рамках акции «Бессмертный полк». Как сообщают корреспонденты ФАН с места события, во главе колонны встал президент страны Армен Саркисян.

    Более шести тысяч человек прошли в колонне «Бессмертного полка» в Ереване

    Как и для россиян, так и для жителей Армении 9 Мая до сих пор остается важной и священной датой. У многих родственники воевали против фашистских захватчиков. Поэтому неудивительно, что в колонне собрались люди самых разных возрастов, а само шествие растянулось на километр. 

    Более шести тысяч человек прошли в колонне «Бессмертного полка» в Ереване

    Причем люди несли не только портреты своих родных и близких, но и советских военачальников – таких как маршалы Георгий Жуков и Иван Баграмян. Участники пели, как и народные армянские песни, так и советские военные. В частности, «Катюшу» и «День Победы». 

    Более шести тысяч человек прошли в колонне «Бессмертного полка» в Ереване

    Возглавляли колонну военнослужащие, курсанты местных училищ и сотрудники полиции, а впереди шел оркестр.  В самом начале шествия к колонне присоединился президент республики.

    Саркисян перед началом шествия отметил, что какой бы не была будущая политическая ситуация, чтобы не произошло в мире, «россияне и армяне никогда не забудут подвиги своих героев, победивших фашизм».

    Более шести тысяч человек прошли в колонне «Бессмертного полка» в Ереване

    По ходу движения колонны к ней присоединялись прохожие, поэтому колонна постоянно росла, а в конечной точке шествия всех ждал праздничный концерт.

    Более шести тысяч человек прошли в колонне «Бессмертного полка» в Ереване

    Автор: Андрей Рост; Василий Иваненко; Ереван
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