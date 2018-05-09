Парад Победы прошел без замечаний и заслужил высокую оценку ветеранов — командующий

Москва, 9 мая. Парад Победы в Москве в 2018 году прошел без замечаний и заслужил высокую оценку ветеранов и верховного главнокомандующего. Об этом рассказал главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков, который командовал праздничным парадом.

Он уточнил, что ветераны отозвались о параде хорошо, им все понравилось. Салюков отметил, что верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин похвалил участников парада и сказал, что они «молодцы».

«Это самая наивысшая оценка, мы к этому шли практически полгода», — подчеркнул Салюков.

Он добавил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу передал всем участникам парада поздравления и благодарность.