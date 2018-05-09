Украинский канал опозорился, приписав Порошенко подписание акта о капитуляции Германии

Киев, 9 мая. Украинский телеканал «Прямой» опозорился, написав, что акт о капитуляции Германии был подписан при участии главы Украины Петра Порошенко.

Акция «Первая минута мира», посвященная годовщине подписания Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, прошла 8 мая. Во время эфира на экране появился текст, согласно которому Порошенко лично принял участие в капитуляции Германии.

«Акция «Первая минута мира», посвящена моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии президента Петра Порошенко», — было написано на экране.

Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил был подписан во французском городе Реймс 7 мая 1945 года. Документ вступил в силу 8 мая 1945 года.