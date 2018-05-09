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Сирия: в Дамаске взорвался припаркованный автомобиль, есть погибшие
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    Сирия: в Дамаске взорвался припаркованный автомобиль, есть погибшие

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    Сирия: в Дамаске взорвался припаркованный автомобиль, есть погибшие

    Дамаск, 9 мая. Мощный взрыв, прогремевший в Дамаске, унес жизни двоих мирных жителей. Федеральное агентство новостей публикует эксклюзивные видео с места вероятного террористического акта.

    Как сообщил корреспондент Федерального агентства новостей, в среду террористы провели атаку в одном из жилых районов Дамаска. Погибли два мирных жителя, еще 14 ранены.

    Источник в руководстве полиции Дамаска сообщил агентству SANA ,что целью террористов было высотное здание — бизнес-центр в Дамаске. Кроме того, как сообщал корреспондент ФАН, ранее террористы выпустили несколько реактивных снарядов по площади Аль-Майсат на юге города.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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