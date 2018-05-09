Глава Европарламента раскритиковал Трампа за разрыв «ядерной сделки» с Ираном

Рим, 9 мая. Решение президента США Дональда Трампа выйти в одностороннем порядке из так называемой «ядерно сделки» с Ираном является серьезной ошибкой, заявил председатель Европарламента Антонио Таяни. По словам политика, такие действия способны привести к политической изоляции Соединенных Штатов.

Глава Европейского парламента особо отметил в интервью на итальянском радио, что выбор Трампа никак не поможет мирному процессу на Ближнем Востоке.

«Полагаю, что Трамп совершил ошибку. Этот выбор не помогает мирному процессу на Ближнем Востоке и нацелен на изоляцию США», — отметил Таяни.

Напомним, вчера президент Трамп объявил об одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий и скором возобновлении санкций против Ирана «на наивысшем уровне». В Иране назвали такой шаг США «историческим уроком» для своей страны.