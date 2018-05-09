Меню
Политика
Глава Европарламента раскритиковал Трампа за разрыв «ядерной сделки» с Ираном
Политика
Путин и Совбез РФ глубоко озабочены выходом США из ядерной сделки с Ираном
Следующая новость
Загрузка...

    Глава Европарламента раскритиковал Трампа за разрыв «ядерной сделки» с Ираном

    43

    Глава Европарламента раскритиковал Трампа за разрыв «ядерной сделки» с Ираном

    Рим, 9 мая. Решение президента США Дональда Трампа выйти в одностороннем порядке из так называемой «ядерно сделки» с Ираном является серьезной ошибкой, заявил председатель Европарламента Антонио Таяни. По словам политика, такие действия способны привести к политической изоляции Соединенных Штатов.

    Глава Европейского парламента особо отметил в интервью на итальянском радио, что выбор Трампа никак не поможет мирному процессу на Ближнем Востоке.

    «Полагаю, что Трамп совершил ошибку. Этот выбор не помогает мирному процессу на Ближнем Востоке и нацелен на изоляцию США», — отметил Таяни.

    Глава Европарламента раскритиковал Трампа за разрыв «ядерной сделки» с Ираном

    Напомним, вчера президент Трамп объявил об одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий и скором возобновлении санкций против Ирана «на наивысшем уровне». В Иране назвали такой шаг США «историческим уроком» для своей страны.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.