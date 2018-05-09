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«За мир, ветеранов и Россию»: Путин на торжественном приеме поднял тост за поколение победителей
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    «За мир, ветеранов и Россию»: Путин на торжественном приеме поднял тост за поколение победителей

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    «За мир, ветеранов и Россию»: Путин на торжественном приеме поднял тост за поколение победителей

    Москва, 9 мая. Президент России Владимир Путин назвал День Победы народным праздником страны, а также выразил благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны.

    На торжественном приеме в честь 73-летия Победы Путин предложил тост за мир, ветеранов и Россию. Он обратился к ветеранам, находящимся в зале, а также всем ветеранам Великой Отечественной войны, «где бы они не жили».

    Путин уточнил, что они все герои и страна преклоняет голову перед их подвигом. Путин предложил тост «за мир, за поколение победителей, за Россию». Глава государства также напомнил, что война коснулась каждую семью в России. По его словам, память о Великой Отечественной войне и ее героях хранится в семейных альбомах, в песнях военных лет, а также «в нескончаемом людском потоке «Бессмертного полка».

    «За мир, ветеранов и Россию»: Путин на торжественном приеме поднял тост за поколение победителей

    Автор: Анна Иванова
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