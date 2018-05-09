«За мир, ветеранов и Россию»: Путин на торжественном приеме поднял тост за поколение победителей

Москва, 9 мая. Президент России Владимир Путин назвал День Победы народным праздником страны, а также выразил благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны.

На торжественном приеме в честь 73-летия Победы Путин предложил тост за мир, ветеранов и Россию. Он обратился к ветеранам, находящимся в зале, а также всем ветеранам Великой Отечественной войны, «где бы они не жили».

Путин уточнил, что они все герои и страна преклоняет голову перед их подвигом. Путин предложил тост «за мир, за поколение победителей, за Россию». Глава государства также напомнил, что война коснулась каждую семью в России. По его словам, память о Великой Отечественной войне и ее героях хранится в семейных альбомах, в песнях военных лет, а также «в нескончаемом людском потоке «Бессмертного полка».