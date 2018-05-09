Осужденные Кемеровской колонии выпустили в небо 650 шаров 



Кемерово, 9 мая. В Кемеровской исправительной колонии №5 прошли праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

Как сообщает «Газета Кемерова», в рамках празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, осужденные колонии №5 возложили цветы к мемориалу памяти павших солдат, который установлен на территории колонии. После в небо торжественно выпустили 650 воздушных шаров.