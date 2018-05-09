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Осужденные Кемеровской колонии выпустили в небо 650 шаров 
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    Осужденные Кемеровской колонии выпустили в небо 650 шаров 

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    Осужденные Кемеровской колонии выпустили в небо 650 шаров 
    Кемерово, 9 мая. В Кемеровской исправительной колонии №5 прошли праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

    Как сообщает «Газета Кемерова», в рамках празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, осужденные колонии №5 возложили цветы к мемориалу памяти павших солдат, который установлен на территории колонии. После в небо торжественно выпустили 650 воздушных шаров.

    «Осужденные поставили перед собой сложную задачу, решившись на постановку «Теркина», но они с ней отлично справились. Спектакль получился динамичный и с патриотическим настроем», — отметил кандидат культурологических наук Владимир Курбатов.

    Автор: Софья Куликова
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