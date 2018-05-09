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Российских дипломатов в Тбилиси заставили снять георгиевские ленточки
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    Российских дипломатов в Тбилиси заставили снять георгиевские ленточки

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    Российских дипломатов в Тбилиси заставили снять георгиевские ленточки

    Тбилиси, 9 мая. Сотрудникам Секции интересов России в Грузии пришлось снять прикрепленные к груди георгиевские ленточки, чтобы попасть в Парк Ваке (Парк Победы),  где проходят праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

    У входа в парк патрулируют сотрудники полиции, сообщает телекомпания «Рустави 2». Отмечается, что сотрудников Секции интересов России в Грузии заставили снять георгиевские ленточки, после чего они смогли попасть в парк.

    Также полицейские не пустили на территорию парка представителей оппозиционной партии «Единое национальное движение» и движение «Сила в единстве», которые протестуют из-за использования коммунистической символики.

    Некоторые граждане, которые находятся в парке, призывают сотрудников правоохранительных органов «наказать» участников общественной акции «Бессмертный полк» в рамках принятой грузинским парламентом в 2011 году «Хартии свободы».

    Согласно «Хартии свободы» в Грузии запрещено использовать коммунистическую символику во время публичных мероприятий. «Хартия свободы» предусматривает ответственность за подобные действия.

    Автор: Дарья Смолина
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