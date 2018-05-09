Российских дипломатов в Тбилиси заставили снять георгиевские ленточки

Тбилиси, 9 мая. Сотрудникам Секции интересов России в Грузии пришлось снять прикрепленные к груди георгиевские ленточки, чтобы попасть в Парк Ваке (Парк Победы), где проходят праздничные мероприятия в честь Дня Победы.

У входа в парк патрулируют сотрудники полиции, сообщает телекомпания «Рустави 2». Отмечается, что сотрудников Секции интересов России в Грузии заставили снять георгиевские ленточки, после чего они смогли попасть в парк.

Также полицейские не пустили на территорию парка представителей оппозиционной партии «Единое национальное движение» и движение «Сила в единстве», которые протестуют из-за использования коммунистической символики.

Некоторые граждане, которые находятся в парке, призывают сотрудников правоохранительных органов «наказать» участников общественной акции «Бессмертный полк» в рамках принятой грузинским парламентом в 2011 году «Хартии свободы».

Согласно «Хартии свободы» в Грузии запрещено использовать коммунистическую символику во время публичных мероприятий. «Хартия свободы» предусматривает ответственность за подобные действия.