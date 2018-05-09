Лукашенко назвал вероятную дату встречи с Путиным

Минск, 9 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в мае.

Он рассказал журналистам, что планирует встретиться с российским лидером ориентировочно 14 мая. Как уточнил Лукашенко, встреча состоится буквально на днях. Он также подчеркнул, что лидеры двух государств уже договорились об этом.

Ранее Путин обсудил с Лукашенко график контактов на высшем уровне. Путин и Лукашенко затронули в беседе перспективы сотрудничества Москвы и Минска в интеграционных форматах, вопросы, требующие первоочередного внимания, в том числе по линии Евразийского экономического союза.