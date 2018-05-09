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Лукашенко назвал вероятную дату встречи с Путиным
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    Лукашенко назвал вероятную дату встречи с Путиным

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    Лукашенко назвал вероятную дату встречи с Путиным

    Минск, 9 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в мае.

    Он рассказал журналистам, что планирует встретиться с российским лидером ориентировочно 14 мая. Как уточнил Лукашенко, встреча состоится буквально на днях. Он также подчеркнул, что лидеры двух государств уже договорились об этом.

    Ранее Путин обсудил с Лукашенко график контактов на высшем уровне. Путин и Лукашенко затронули в беседе перспективы сотрудничества Москвы и Минска в интеграционных форматах, вопросы, требующие первоочередного внимания, в том числе по линии Евразийского экономического союза.

    Лукашенко назвал вероятную дату встречи с Путиным

    Автор: Анна Иванова
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