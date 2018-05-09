Соратница Пашиняна Лена Назарян: Приходит новая власть, у которой на совести нет коррупционных пятен

Член команды и соратница по партии «Елк» нового премьера Армении Никола Пашиняна Лена Назарян рассказала корреспондентам Федерального агентства новостей, каких первых шагов ожидают депутаты от премьера и будущего правительства, а также по каким критериям будут отбирать кадры в новое правительство.

— Каких шагов вы ожидаете в первую очередь от Никола Пашиняна и его правительства?

— Во-первых, мы уже объявили, что в новом правительстве не будет олигархов. Нас не устраивает ситуация, когда люди в кабинете министров ведут еще и какой-то бизнес. Во-первых, у них остается гораздо меньше времени, чтобы думать о государственных делах. Во-вторых, немногие в такой ситуации могут устоять перед соблазном лоббировать интересы собственного бизнеса. При этом у нового правительства будут как краткосрочные программы, так и долгосрочные.

Потому что все прекрасно понимают, что взять и сразу все изменить в лучшую сторону невозможно. Позитивные изменения должны стать плодом долгой, кропотливой, точечной работы новой власти с целью «развернуть государство лицом к народу». Однако у армянского народа есть большое терпение и доверие к новому премьеру. Поэтому, я уверена, что и у него, и у нас все получится.

— О каких именно изменениях в первую очередь идет речь?

- Есть много технических моментов в избирательном законодательстве, которые мы хотим в ближайшее время изменить. В первую очередь, это так называемая «рейтинговая» система выборов, сегодня она позволяет избираться в различные органы власти людям, которые к этому просто не готовы. И к тому же идут туда не с самыми чистыми целями. Поэтому мы постараемся изменить выборное законодательство таким образом, чтобы во власть попадали честные, подготовленные и профессиональные люди.

— Сейчас многие предрекают масштабную смену команд во власти, прогнозируя, что предстоят большие кадровые чистки. Однако в Республиканской партии говорят, что у оппозиции, которую представляет Пашинян, очень короткая «скамейка запасных». Придется ли премьеру оставлять на каких-то должностях представителей старой власти?

— Мы заранее говорили о том, что люди, являющиеся прекрасными специалистами в своих сферах, в экономике, социалке, финансах и т.д. — они будут продолжать работать (по крайней мере, часть из них). Однако это не касается чиновников старой власти в ранге министров, замминистров и т.д. На эти посты должны прийти новые люди, и в самой Армении, и в составе диаспоры за границей есть множество прекрасных специалистов и управленцев. Ранее они просто не хотели связываться со старой властью, чтобы не ввязываться ни в какие коррупционные дела и сделки.

Сейчас приходит новая власть, у которой на совести нет коррупционных пятен. Поэтому менеджеры и управленцы, которые хотят внести свой вклад в строительство новой Армении, безусловно, получат такую возможность. Пока у нас команда действительно небольшая, но у нас есть политическая воля и кредит доверия народа, и мы рассчитываем увеличить его за счет честных и профессиональных людей.

— Каким качествами должны обладать эти люди?

— Они должны быть динамичными, энергичными, прекрасно образованными и иметь хороший управленческий опыт. Но главное — быть не коррумпированными, порядочными людьми. Это, наверное, самый главный критерий для нас.

— Господин Пашинян уже сказал, что будет продолжать поддерживать отношения с Россией. С другой стороны, здесь, в Ереване, находится больше количество офисов американских организаций и фондов, он не раз сам приходил в посольство США. Насколько сильно влияние Америки на нового премьера?

— Все эти организации были и тогда, когда Армения решила войти в Евразийский экономический союз и ОДКБ, и никакого влияния на это решение они не оказали. Вы, наверное, видели, что на площади не было ни одного антироссийского лозунга (впрочем, как и антиамериканского). Случившаяся в Армении революция не имеет никакого отношения к геополитике. И отношение нового правительства к Москве вряд ли будет хуже, чем у прежнего.

— На 10 мая в Ереване запланированы митинги протеста против мэра Еревана. Как вы считаете, придется ли ему уйти со своего поста?

— Да, люди считают, что он как член Республиканской партии тоже был вовлечен в различные коррупционные схемы и поэтому сейчас должен уйти и уступить место другим. Мне кажется, шансов сохранить свой пост у него нет.

— А вы сама собираетесь пойти в правительство, если вам предложит это ваш соратник по партии Никол Пашинян? Например, возглавить в нем направление массовой информации, ведь вы же в прошлом журналист?

— Думаю, что нет. Работа в кабинете министров — слишком большая ответственность, решения, которые ты там принимаешь, влияют на судьбы всей страны. Я не чувствую, что я к этому готова. Кроме того, я только год как проработала депутатом парламента, мне интересна эта работа, и мне хотелось бы продолжать работать именно на этом месте.