«Так поздравил, что аж похолодело»: соцсети высмеяли слова Порошенко о победивших нацизм украинцах

Киев, 9 мая. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что нацизм в первую очередь победили украинские солдаты. С таким заявлением гарант государства выступил на торжественном мероприятии в День Победы. Однако украинцы гордости главы страны не разделили. «Так поздравил, что аж похолодело», — заметили они в соцсетях.

Отметим, что помимо заявления о том, что без миллионов украинских солдат Вторая мировая война не закончилась бы, Порошенко назвал Украину основным плацдармом военных действий во время Великой Отечественной войны. Именно поэтому, по его мнению, страна больше всех пострадала от действий фашистов.

«Порошенко так поздравил с 9 Мая, что аж от гордости за народ-победитель все похолодело. Какой же нелепый», — заметил блогер Анатолий Шарий. А по мнению Александра Каширского, слова Порошенко — это «в первую очередь елей для укронационалистов и заокеанских пастухов». «Петро разжигает и тем самым делает вид, что он свой», — написал он. С ним согласился и другой участник обсуждения Alex, заметив, что Порошенко в первую очередь является не президентом, а «западной служанкой», и это объясняет все его действия.

Юрий Романенко в оценке выступления лидера Украины был более непреклонен. «Он просто государственный преступник», — заявил мужчина. «Надеюсь все же, что украинцы так по настоящему не думают», — выразила надежду Liliya.

Многие с возмущением отметили, что разразиться такими поздравлениями Порошенко не помешало то, что «у него под носом» националисты устроили провокации на акции «Бессмертный полк», отбирали портреты родственников, которые принесли с собой участники шествия. При этом они не стеснялись атаковать не только мужчин, но и женщин. Одному киевлянину, заступившемуся за пришедшую на акцию местную жительницу, и вовсе сломали нос.

Главу украинского Россотрудничества Константина Воробьева, направлявшегося к Вечному огню, радикалы облили зеленкой. Пострадали и те, кто не побоялся надеть сегодня запрещенные на Украине георгиевские ленточки. При этом полиция и нацгвардия ранее обещала пресекать действия провокаторов, заверяя, что у силовых ведомств достаточно сил и ресурсов для этого.