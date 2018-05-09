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Украина
Националисты в Кременчуге присоединились к «Бессмертному полку»
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    Националисты в Кременчуге присоединились к «Бессмертному полку»

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    Националисты в Кременчуге присоединились к «Бессмертному полку»

    Киев, 9 мая. «Акция «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка», прошла в украинском городе Кременчуг Полтавской области.

    Как пишут местные СМИ, в шествии приняли участие украинские националисты с портретами бойцов запрещенной в России Украинской повстанческой армии. Отмечается, что 9 мая в Кременчуге прошла акция «Бессмертный полк». Вместе с близкими бойцов советской армии, принимавших участие в Великой Отечественной войне, также по улицам города прошлись активисты местных националистических организаций.

    Молодые люди держали портреты УПА1. Напомним, акция «Бессмертный полк» 9 Мая также проходит в Киеве. Шествие стартовало со станции метро «Арсенальная».

    Националисты в Кременчуге присоединились к «Бессмертному полку»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Анна Иванова
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