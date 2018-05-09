Националисты в Кременчуге присоединились к «Бессмертному полку»

Киев, 9 мая. «Акция «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка», прошла в украинском городе Кременчуг Полтавской области.

Как пишут местные СМИ, в шествии приняли участие украинские националисты с портретами бойцов запрещенной в России Украинской повстанческой армии. Отмечается, что 9 мая в Кременчуге прошла акция «Бессмертный полк». Вместе с близкими бойцов советской армии, принимавших участие в Великой Отечественной войне, также по улицам города прошлись активисты местных националистических организаций.

Молодые люди держали портреты УПА1. Напомним, акция «Бессмертный полк» 9 Мая также проходит в Киеве. Шествие стартовало со станции метро «Арсенальная».

1 Организация запрещена на территории РФ.