Мэрия Москвы помогла обманутым ветеранам попасть на парад Победы на Красной площади
Москва, 9 мая. Внучка одного из ветеранов Великой Отечественной войны рассказала в социальных сетях, что ее дедушка, благодаря помощи московской мэрии, все-таки смог попасть на парад Победы на Красной площади — как и еще семь его товарищей по несчастью, которые приехали в Москву и оказались без пригласительных билетов.
Как рассказала Мария Тишина, восемь ветеранов из регионов России были приглашены в Москву некой благотворительной организации. Организация дала денег на билеты до Москвы — а вот пригласительных на парад Победы, главную цель визита — у общественников не оказалось. Пост в Facebook, который написала об этом Тишина, заметил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Я вижу, что люди переживали эту ситуацию как личную, собственную, — приводит «Ридус» слова девушки. — Я не общалась напрямую с Собяниным, мне только передали, что он сам держит ситуацию на контроле и особенно ей занимается. К ветеранам приехала великолепная Александра Александрова (глава комитета общественных связей Москвы). Она решила все вопросы. Всем ветеранам я желаю понимания со стороны потомков и такого же бережного обращения, которое я видела вчера! С праздником!».