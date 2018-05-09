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Мэрия Москвы помогла обманутым ветеранам попасть на парад Победы на Красной площади
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    Мэрия Москвы помогла обманутым ветеранам попасть на парад Победы на Красной площади

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    Оставшиеся без билетов ветераны смогли попасть на парад Победы на Красной площади

    Москва, 9 мая. Внучка одного из ветеранов Великой Отечественной войны рассказала в социальных сетях, что ее дедушка, благодаря помощи московской мэрии, все-таки смог попасть на парад Победы на Красной площади — как и еще семь его товарищей по несчастью, которые приехали в Москву и оказались без пригласительных билетов.

    Как рассказала Мария Тишина, восемь ветеранов из регионов России были приглашены в Москву некой благотворительной организации. Организация дала денег на билеты до Москвы — а вот пригласительных на парад Победы, главную цель визита — у общественников не оказалось. Пост в Facebook, который написала об этом Тишина, заметил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Оставшиеся без билетов ветераны смогли попасть на парад Победы на Красной площади

    «Я вижу, что люди переживали эту ситуацию как личную, собственную, — приводит «Ридус» слова девушки. — Я не общалась напрямую с Собяниным, мне только передали, что он сам держит ситуацию на контроле и особенно ей занимается. К ветеранам приехала великолепная Александра Александрова (глава комитета общественных связей Москвы). Она решила все вопросы. Всем ветеранам я желаю понимания со стороны потомков и такого же бережного обращения, которое я видела вчера! С праздником!».

    Оставшиеся без билетов ветераны смогли попасть на парад Победы на Красной площади

    Автор: Валентин Меликов
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