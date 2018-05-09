Мэрия Москвы помогла обманутым ветеранам попасть на парад Победы на Красной площади

Москва, 9 мая. Внучка одного из ветеранов Великой Отечественной войны рассказала в социальных сетях, что ее дедушка, благодаря помощи московской мэрии, все-таки смог попасть на парад Победы на Красной площади — как и еще семь его товарищей по несчастью, которые приехали в Москву и оказались без пригласительных билетов.

Как рассказала Мария Тишина, восемь ветеранов из регионов России были приглашены в Москву некой благотворительной организации. Организация дала денег на билеты до Москвы — а вот пригласительных на парад Победы, главную цель визита — у общественников не оказалось. Пост в Facebook, который написала об этом Тишина, заметил мэр Москвы Сергей Собянин.