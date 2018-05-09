«Человек без совести»: в Госдуме ответили на слова Порошенко об акции «Бессмертный полк»

Москва, 9 мая. Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявления украинского президента Петра Порошенко об акции «Бессмертный полк».

В частности, глава Украины сказал, что рассматривает акцию «как будто настоящее подразделение современных вооруженных сил», и считает его «миссией» «участие в гибридной войне, которую Москва ведет разными методами, и не только против Украины, но и против ЕС, против США и других стран».

По мнению Затулина, делая такие заявления, Порошенко унижает ветеранов войны.

«Человек, у которого нет совести, может как угодно унижать ветеранов, унижать дело, за которое они боролись, не щадя свои жизни, унижать даже память тех, кто ушел», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Напомним, сегодня националисты устроили провокации в центре Киева, где проходит акция «Никто не забыт, ничто не забыто» (аналог «Бессмертного полка»). В результате драки пострадал мужчина. Ему сломали нос. По словам пострадавшего, он пытался заступиться за женщину, у которой националисты отнимали портрет родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне.