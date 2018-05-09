9 мая | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Парад ко Дню Победы прошел в Москве на Красной площади

Парад ко Дню Победы прошел в Москве на Красной площади Россия отмечает День Победы. Главный парад по случаю 73-й годовщины разгрома фашистских войск прошел в Москве. В шествии на Красной площади участвовали 13 тысяч солдат и офицеров ВС России. Демонстрация военной техники в столице началась с легендарного танка Т-34. Так же зрители увидели новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор» и стратегический ракетный комплекс «Ярс». Петербург встретил праздник масштабным парадом, в котором приняли участие около 4,5 тысяч военнослужащих, а зрители смогли увидеть зенитные ракетные комплексы С-400.

В Китае более 400 человек стали участниками «Бессмертного полка» В Пекине более 400 человек стали участниками патриотической акции «Бессмертный полк». Об этом сообщила координатор общественно-патриотического движения в Китае Елена Тимофеева, отметив, что по сравнению с прошлым разом в акции приняли участие гораздо больше граждан Поднебесной. В рамках мероприятия колонна людей с портретами родственников проследовала к памятнику «Советский сокол», где прошло возложение цветов. Участники почтили память героев войны минутой молчания и запустили в небо символический салют из лепестков роз.

Бывшего офицера ЦРУ обвинили в шпионаже в пользу Китая Бывшего офицера Центрального разведывательного управления США, уроженца Гонконга, Джерри Чунь Шин Ли обвинили в шпионаже в пользу Китая. По версии следствия, экс-разведчик собирал информацию о работающих в КНР американских агентах, которую затем намеревался передать в Пекин. Как отмечает New York Times, с 2010 года в Поднебесной начались внезапные смерти информаторов США, и обвинение предполагает, что причастен к этому Ли, сдавший Пекину всю сеть агентов, с которыми работал в Китае.