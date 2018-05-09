Меню
Россия
Путин: Россия преклоняется перед мужеством ветеранов
Политика
Лукашенко назвал вероятную дату встречи с Путиным
Следующая новость
Загрузка...

    Путин: Россия преклоняется перед мужеством ветеранов

    48

    Путин: Россия преклоняется перед мужеством ветеранов

    Москва, 9 мая. Подвиг и судьба ветеранов Великой Отечественной войны являются примером единства народа и служения Отечеству, считает российский лидер Владимир Путин.

    Выступая на торжественном приеме в Кремле по случаю Дня Победы, он отметил, что День Победы – истинно народный праздник. Он назвал 9 Мая «торжественным и гордым, скорбным и очень теплым, личным» днем.

    По словам главы государства, он близок каждой российской семье, так как коснулся всех в России. Путин также уточнил, что россияне всегда будут помнить героев и тружеников Победы.

    Путин обратился к ветеранам и подчеркнул, что страна преклоняется перед их мужеством. Он обратил внимание на такие качества переживших войну, как преданность Родине, дружба и взаимоподдержка.

    Путин: Россия преклоняется перед мужеством ветеранов

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.