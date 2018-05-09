Путин: Россия преклоняется перед мужеством ветеранов

Москва, 9 мая. Подвиг и судьба ветеранов Великой Отечественной войны являются примером единства народа и служения Отечеству, считает российский лидер Владимир Путин.

Выступая на торжественном приеме в Кремле по случаю Дня Победы, он отметил, что День Победы – истинно народный праздник. Он назвал 9 Мая «торжественным и гордым, скорбным и очень теплым, личным» днем.

По словам главы государства, он близок каждой российской семье, так как коснулся всех в России. Путин также уточнил, что россияне всегда будут помнить героев и тружеников Победы.

Путин обратился к ветеранам и подчеркнул, что страна преклоняется перед их мужеством. Он обратил внимание на такие качества переживших войну, как преданность Родине, дружба и взаимоподдержка.